BITARD (BITARD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BITARD (BITARD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BITARD (BITARD) Informacije Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Službena web stranica: https://bitard-solana.com/ Bijela knjiga: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Kupi BITARD odmah!

BITARD (BITARD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BITARD (BITARD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.09K $ 11.09K $ 11.09K Ukupna količina: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Količina u optjecaju: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.09K $ 11.09K $ 11.09K Povijesni maksimum: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BITARD (BITARD)

BITARD (BITARD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BITARD (BITARD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BITARD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BITARD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BITARD tokena, istražite BITARD cijenu tokena uživo!

BITARD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BITARD? Naša BITARD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BITARD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!