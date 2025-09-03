BITARD (BITARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0022411$ 0.0022411 $ 0.0022411 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.13% Promjena cijene (7D) +4.13%

BITARD (BITARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BITARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITARD je $ 0.0022411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITARD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BITARD (BITARD)

Tržišna kapitalizacija $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Količina u optjecaju 999.05M 999.05M 999.05M Ukupna količina 999,047,753.0 999,047,753.0 999,047,753.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BITARD je $ 11.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITARD je 999.05M, s ukupnom količinom od 999047753.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.09K.