BITARD Cijena (BITARD)

Neuvršten

1 BITARD u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena BITARD (BITARD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:32:47 (UTC+8)

BITARD (BITARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022411
$ 0.0022411$ 0.0022411

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.13%

+4.13%

BITARD (BITARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BITARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITARD je $ 0.0022411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITARD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BITARD (BITARD)

$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K

--
----

$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K

999.05M
999.05M 999.05M

999,047,753.0
999,047,753.0 999,047,753.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BITARD je $ 11.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITARD je 999.05M, s ukupnom količinom od 999047753.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.09K.

BITARD (BITARD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BITARD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BITARD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BITARD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BITARD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.40%
60 dana$ 0+43.17%
90 dana$ 0--

Što je BITARD (BITARD)

Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution.

BITARD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BITARD (BITARD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BITARD (BITARD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BITARD.

Provjerite BITARD predviđanje cijene sada!

BITARD u lokalnim valutama

BITARD (BITARD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BITARD (BITARD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BITARD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BITARD (BITARD)

Koliko BITARD (BITARD) vrijedi danas?
Cijena BITARD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BITARD u USD?
Trenutačna cijena BITARD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BITARD?
Tržišna kapitalizacija za BITARD je $ 11.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BITARD?
Količina u optjecaju za BITARD je 999.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BITARD?
BITARD je postigao ATH cijenu od 0.0022411 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BITARD?
BITARD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BITARD?
24-satni obujam trgovanja za BITARD je -- USD.
Hoće li BITARD još narasti ove godine?
BITARD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BITARD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:32:47 (UTC+8)

