Više o BGVT

BGVT Informacije o cijeni

BGVT Službena web stranica

BGVT Tokenomija

BGVT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bit Game Verse Token Logotip

Bit Game Verse Token Cijena (BGVT)

Neuvršten

1 BGVT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bit Game Verse Token (BGVT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:22:07 (UTC+8)

Bit Game Verse Token (BGVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.33%

+2.33%

Bit Game Verse Token (BGVT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BGVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGVT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGVT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bit Game Verse Token (BGVT)

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

55.21B
55.21B 55.21B

55,709,027,327.2254
55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bit Game Verse Token je $ 1.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BGVT je 55.21B, s ukupnom količinom od 55709027327.2254. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.56M.

Bit Game Verse Token (BGVT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bit Game Verse Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bit Game Verse Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bit Game Verse Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bit Game Verse Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+221.46%
60 dana$ 0+28.84%
90 dana$ 0--

Što je Bit Game Verse Token (BGVT)

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bit Game Verse Token (BGVT)

Službena web-stranica

Bit Game Verse Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bit Game Verse Token (BGVT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bit Game Verse Token (BGVT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bit Game Verse Token.

Provjerite Bit Game Verse Token predviđanje cijene sada!

BGVT u lokalnim valutama

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bit Game Verse Token (BGVT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BGVT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bit Game Verse Token (BGVT)

Koliko Bit Game Verse Token (BGVT) vrijedi danas?
Cijena BGVT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BGVT u USD?
Trenutačna cijena BGVT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bit Game Verse Token?
Tržišna kapitalizacija za BGVT je $ 1.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BGVT?
Količina u optjecaju za BGVT je 55.21B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BGVT?
BGVT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BGVT?
BGVT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BGVT?
24-satni obujam trgovanja za BGVT je -- USD.
Hoće li BGVT još narasti ove godine?
BGVT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BGVT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:22:07 (UTC+8)

Bit Game Verse Token (BGVT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.