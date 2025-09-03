BISO (BISO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0002671 24-satna najviša cijena $ 0.0002913 Najviša cijena ikada $ 0.269004 Najniža cijena $ 0.00018323 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +3.82% Promjena cijene (7D) +1.75%

BISO (BISO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0002859. Tijekom protekla 24 sata, BISOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002671 i najviše cijene $ 0.0002913, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BISO je $ 0.269004, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00018323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BISO se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +3.82% u posljednjih 24 sata i +1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BISO (BISO)

Tržišna kapitalizacija $ 60.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.04K Količina u optjecaju 210.00M Ukupna količina 210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BISO je $ 60.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BISO je 210.00M, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.04K.