Bismuth (BIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 8.94$ 8.94 $ 8.94 Najniža cijena $ 0.00114665$ 0.00114665 $ 0.00114665 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.02% Promjena cijene (7D) +2.02%

Bismuth (BIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01040739. Tijekom protekla 24 sata, BIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIS je $ 8.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00114665.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bismuth (BIS)

Tržišna kapitalizacija $ 395.35K$ 395.35K $ 395.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 427.88K$ 427.88K $ 427.88K Količina u optjecaju 37.99M 37.99M 37.99M Ukupna količina 41,112,752.7278716 41,112,752.7278716 41,112,752.7278716

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bismuth je $ 395.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIS je 37.99M, s ukupnom količinom od 41112752.7278716. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 427.88K.