Više o BIS

BIS Informacije o cijeni

BIS Bijela knjiga

BIS Službena web stranica

BIS Tokenomija

BIS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bismuth Logotip

Bismuth Cijena (BIS)

Neuvršten

1 BIS u USD cijena uživo:

$0.01040739
$0.01040739$0.01040739
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bismuth (BIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:58:17 (UTC+8)

Bismuth (BIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8.94
$ 8.94$ 8.94

$ 0.00114665
$ 0.00114665$ 0.00114665

--

--

+2.02%

+2.02%

Bismuth (BIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01040739. Tijekom protekla 24 sata, BIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIS je $ 8.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00114665.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bismuth (BIS)

$ 395.35K
$ 395.35K$ 395.35K

--
----

$ 427.88K
$ 427.88K$ 427.88K

37.99M
37.99M 37.99M

41,112,752.7278716
41,112,752.7278716 41,112,752.7278716

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bismuth je $ 395.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIS je 37.99M, s ukupnom količinom od 41112752.7278716. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 427.88K.

Bismuth (BIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bismuth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bismuth u USD iznosila je $ +0.0012083791.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bismuth u USD iznosila je $ +0.0032110992.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bismuth u USD iznosila je $ +0.001341402534633833.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0012083791+11.61%
60 dana$ +0.0032110992+30.85%
90 dana$ +0.001341402534633833+14.80%

Što je Bismuth (BIS)

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Bismuth Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bismuth (BIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bismuth (BIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bismuth.

Provjerite Bismuth predviđanje cijene sada!

BIS u lokalnim valutama

Bismuth (BIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bismuth (BIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bismuth (BIS)

Koliko Bismuth (BIS) vrijedi danas?
Cijena BIS uživo u USD je 0.01040739 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIS u USD?
Trenutačna cijena BIS u USD je $ 0.01040739. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bismuth?
Tržišna kapitalizacija za BIS je $ 395.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIS?
Količina u optjecaju za BIS je 37.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIS?
BIS je postigao ATH cijenu od 8.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIS?
BIS je vidio ATL cijenu od 0.00114665 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIS?
24-satni obujam trgovanja za BIS je -- USD.
Hoće li BIS još narasti ove godine?
BIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:58:17 (UTC+8)

Bismuth (BIS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.