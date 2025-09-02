BIRDSPING (PING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) +0.35% Promjena cijene (7D) +0.35%

BIRDSPING (PING) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PING je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PING se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i +0.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIRDSPING (PING)

Tržišna kapitalizacija $ 64.52K$ 64.52K $ 64.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.52K$ 64.52K $ 64.52K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIRDSPING je $ 64.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PING je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.52K.