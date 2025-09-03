Birdie ($BIRDIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Birdie ($BIRDIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BIRDIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BIRDIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BIRDIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Birdie ($BIRDIE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Količina u optjecaju 799.84M 799.84M 799.84M Ukupna količina 799,841,050.17 799,841,050.17 799,841,050.17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Birdie je $ 10.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BIRDIE je 799.84M, s ukupnom količinom od 799841050.17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.14K.