Birdei (BIRDEI) Informacije PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted. Službena web stranica: https://birdeicoin.com/ Kupi BIRDEI odmah!

Birdei (BIRDEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Birdei (BIRDEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.56K $ 24.56K $ 24.56K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.56K $ 24.56K $ 24.56K Povijesni maksimum: $ 0.00653182 $ 0.00653182 $ 0.00653182 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Birdei (BIRDEI)

Birdei (BIRDEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Birdei (BIRDEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIRDEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIRDEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIRDEI tokena, istražite BIRDEI cijenu tokena uživo!

