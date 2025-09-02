Bird Dog (BIRDDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00000429 $ 0.00000429 $ 0.00000429 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00000429$ 0.00000429 $ 0.00000429 Najviša cijena ikada $ 0.0000529$ 0.0000529 $ 0.0000529 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -3.04% Promjena cijene (7D) -13.82% Promjena cijene (7D) -13.82%

Bird Dog (BIRDDOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000414. Tijekom protekla 24 sata, BIRDDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00000429, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIRDDOG je $ 0.0000529, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIRDDOG se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -3.04% u posljednjih 24 sata i -13.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bird Dog (BIRDDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bird Dog je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIRDDOG je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.74M.