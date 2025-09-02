Više o BIRDDOG

Bird Dog Logotip

Bird Dog Cijena (BIRDDOG)

Neuvršten

1 BIRDDOG u USD cijena uživo:

--
----
-3.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bird Dog (BIRDDOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:22:00 (UTC+8)

Bird Dog (BIRDDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00000429
$ 0.00000429$ 0.00000429
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000429
$ 0.00000429$ 0.00000429

$ 0.0000529
$ 0.0000529$ 0.0000529

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-3.04%

-13.82%

-13.82%

Bird Dog (BIRDDOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000414. Tijekom protekla 24 sata, BIRDDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00000429, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIRDDOG je $ 0.0000529, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIRDDOG se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -3.04% u posljednjih 24 sata i -13.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bird Dog (BIRDDOG)

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bird Dog je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIRDDOG je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.74M.

Bird Dog (BIRDDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bird Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bird Dog u USD iznosila je $ -0.0000006594.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bird Dog u USD iznosila je $ +0.0000009536.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bird Dog u USD iznosila je $ +0.000000239067968740704.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.04%
30 dana$ -0.0000006594-15.92%
60 dana$ +0.0000009536+23.04%
90 dana$ +0.000000239067968740704+6.13%

Što je Bird Dog (BIRDDOG)

Memecoin

Resurs Bird Dog (BIRDDOG)

Službena web-stranica

Bird Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bird Dog (BIRDDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bird Dog (BIRDDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bird Dog.

Provjerite Bird Dog predviđanje cijene sada!

BIRDDOG u lokalnim valutama

Bird Dog (BIRDDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bird Dog (BIRDDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIRDDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bird Dog (BIRDDOG)

Koliko Bird Dog (BIRDDOG) vrijedi danas?
Cijena BIRDDOG uživo u USD je 0.00000414 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIRDDOG u USD?
Trenutačna cijena BIRDDOG u USD je $ 0.00000414. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bird Dog?
Tržišna kapitalizacija za BIRDDOG je $ 1.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIRDDOG?
Količina u optjecaju za BIRDDOG je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIRDDOG?
BIRDDOG je postigao ATH cijenu od 0.0000529 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIRDDOG?
BIRDDOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIRDDOG?
24-satni obujam trgovanja za BIRDDOG je -- USD.
Hoće li BIRDDOG još narasti ove godine?
BIRDDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIRDDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bird Dog (BIRDDOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.