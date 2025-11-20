BirbStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena BirbStrategy (BIRBSTR) danas je $ 0.00099087, s promjenom od 6.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BIRBSTR u USD je $ 0.00099087 po BIRBSTR.

BirbStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 937,226, s količinom u optjecaju od 945.86M BIRBSTR. Tijekom posljednja 24 sata, BIRBSTR trgovao je između $ 0.00097094 (niska) i $ 0.00107152 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01847473, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00097094.

U kratkoročnim performansama, BIRBSTR se kretao +0.56% u posljednjem satu i -26.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BirbStrategy (BIRBSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 937.23K$ 937.23K $ 937.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 937.23K$ 937.23K $ 937.23K Količina u optjecaju 945.86M 945.86M 945.86M Ukupna količina 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

Trenutačna tržišna kapitalizacija BirbStrategy je $ 937.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIRBSTR je 945.86M, s ukupnom količinom od 945860438.2178327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 937.23K.