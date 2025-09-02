BiorBank (BYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00143689 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.86% Promjena cijene (1D) -7.71% Promjena cijene (7D) -15.53%

BiorBank (BYB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BYB je $ 0.00143689, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BYB se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -7.71% u posljednjih 24 sata i -15.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BiorBank (BYB)

Tržišna kapitalizacija $ 471.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 544.82K Količina u optjecaju 865.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BiorBank je $ 471.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BYB je 865.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 544.82K.