BiorBank Cijena (BYB)

1 BYB u USD cijena uživo:

$0.00054549
$0.00054549
-7.70%1D
Grafikon aktualnih cijena BiorBank (BYB)
BiorBank (BYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00143689
$ 0.00143689

$ 0
$ 0

-1.86%

-7.71%

-15.53%

-15.53%

BiorBank (BYB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BYB je $ 0.00143689, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BYB se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -7.71% u posljednjih 24 sata i -15.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BiorBank (BYB)

$ 471.80K
$ 471.80K

--
--

$ 544.82K
$ 544.82K

865.98M
865.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BiorBank je $ 471.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BYB je 865.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 544.82K.

BiorBank (BYB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BiorBank u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BiorBank u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BiorBank u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BiorBank u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.71%
30 dana$ 0-30.79%
60 dana$ 0+33.30%
90 dana$ 0--

Što je BiorBank (BYB)

BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BiorBank Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BiorBank (BYB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BiorBank (BYB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BiorBank.

Provjerite BiorBank predviđanje cijene sada!

BYB u lokalnim valutama

BiorBank (BYB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BiorBank (BYB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BYB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BiorBank (BYB)

Koliko BiorBank (BYB) vrijedi danas?
Cijena BYB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BYB u USD?
Trenutačna cijena BYB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BiorBank?
Tržišna kapitalizacija za BYB je $ 471.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BYB?
Količina u optjecaju za BYB je 865.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BYB?
BYB je postigao ATH cijenu od 0.00143689 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BYB?
BYB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BYB?
24-satni obujam trgovanja za BYB je -- USD.
Hoće li BYB još narasti ove godine?
BYB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BYB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.