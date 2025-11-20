BiomeAI Cijena danas

Trenutačna cijena BiomeAI (BIOMEAI) danas je $ 0.02075373, s promjenom od 5.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BIOMEAI u USD je $ 0.02075373 po BIOMEAI.

BiomeAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 122,511, s količinom u optjecaju od 5.90M BIOMEAI. Tijekom posljednja 24 sata, BIOMEAI trgovao je između $ 0.01932107 (niska) i $ 0.0218485 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.394381, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01932107.

U kratkoročnim performansama, BIOMEAI se kretao +0.83% u posljednjem satu i -17.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BiomeAI (BIOMEAI)

Tržišna kapitalizacija $ 122.51K$ 122.51K $ 122.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 207.54K$ 207.54K $ 207.54K Količina u optjecaju 5.90M 5.90M 5.90M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

