BiokriptX (SBKPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.51% Promjena cijene (7D) +0.51%

BiokriptX (SBKPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SBKPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBKPT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBKPT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BiokriptX (SBKPT)

Tržišna kapitalizacija $ 75.23K$ 75.23K $ 75.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.23K$ 75.23K $ 75.23K Količina u optjecaju 5.00B 5.00B 5.00B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BiokriptX je $ 75.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SBKPT je 5.00B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.23K.