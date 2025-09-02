BiohackerDAO (BIOHACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.582825 $ 0.582825 $ 0.582825 24-satna najniža cijena $ 0.596611 $ 0.596611 $ 0.596611 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.582825$ 0.582825 $ 0.582825 24-satna najviša cijena $ 0.596611$ 0.596611 $ 0.596611 Najviša cijena ikada $ 6.21$ 6.21 $ 6.21 Najniža cijena $ 0.353064$ 0.353064 $ 0.353064 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.89% Promjena cijene (7D) -6.02% Promjena cijene (7D) -6.02%

BiohackerDAO (BIOHACK) cijena u stvarnom vremenu je $0.583342. Tijekom protekla 24 sata, BIOHACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.582825 i najviše cijene $ 0.596611, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIOHACK je $ 6.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.353064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIOHACK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.89% u posljednjih 24 sata i -6.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BiohackerDAO (BIOHACK)

Tržišna kapitalizacija $ 343.01K$ 343.01K $ 343.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 999.50K$ 999.50K $ 999.50K Količina u optjecaju 588.01K 588.01K 588.01K Ukupna količina 1,713,405.0 1,713,405.0 1,713,405.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BiohackerDAO je $ 343.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIOHACK je 588.01K, s ukupnom količinom od 1713405.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 999.50K.