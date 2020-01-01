Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bio Acceleration (BIO/ACC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bio Acceleration (BIO/ACC) Informacije The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Službena web stranica: https://bioacc.meme/ Kupi BIO/ACC odmah!

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bio Acceleration (BIO/ACC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.81K $ 55.81K $ 55.81K Ukupna količina: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M Količina u optjecaju: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.81K $ 55.81K $ 55.81K Povijesni maksimum: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bio Acceleration (BIO/ACC)

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bio Acceleration (BIO/ACC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIO/ACC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIO/ACC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIO/ACC tokena, istražite BIO/ACC cijenu tokena uživo!

BIO/ACC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIO/ACC? Naša BIO/ACC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIO/ACC predviđanje cijene tokena odmah!

