Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00262921 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) -18.92%

Bio Acceleration (BIO/ACC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIO/ACCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIO/ACC je $ 0.00262921, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIO/ACC se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i -18.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bio Acceleration (BIO/ACC)

Tržišna kapitalizacija $ 52.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.71K Količina u optjecaju 998.28M Ukupna količina 998,284,610.580663

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bio Acceleration je $ 52.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIO/ACC je 998.28M, s ukupnom količinom od 998284610.580663. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.71K.