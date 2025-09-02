BinStarter (BSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01953074 $ 0.01953074 $ 0.01953074 24-satna najniža cijena $ 0.01982324 $ 0.01982324 $ 0.01982324 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01953074$ 0.01953074 $ 0.01953074 24-satna najviša cijena $ 0.01982324$ 0.01982324 $ 0.01982324 Najviša cijena ikada $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Najniža cijena $ 0.01745074$ 0.01745074 $ 0.01745074 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) +2.59% Promjena cijene (7D) +2.59%

BinStarter (BSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01970845. Tijekom protekla 24 sata, BSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01953074 i najviše cijene $ 0.01982324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSR je $ 3.75, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01745074.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSR se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BinStarter (BSR)

Tržišna kapitalizacija $ 741.65K$ 741.65K $ 741.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Količina u optjecaju 37.60M 37.60M 37.60M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BinStarter je $ 741.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSR je 37.60M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97M.