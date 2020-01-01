Bink AI (BINK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bink AI (BINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bink AI (BINK) Informacije Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Službena web stranica: https://bink.ai/ Bijela knjiga: https://github.com/Bink-AI/BinkOS

Bink AI (BINK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bink AI (BINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 247.20K $ 247.20K $ 247.20K Ukupna količina: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M Količina u optjecaju: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 247.20K $ 247.20K $ 247.20K Povijesni maksimum: $ 0.00237282 $ 0.00237282 $ 0.00237282 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00028722 $ 0.00028722 $ 0.00028722 Saznajte više o cijeni Bink AI (BINK)

Bink AI (BINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bink AI (BINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BINK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BINK tokena, istražite BINK cijenu tokena uživo!

BINK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BINK? Naša BINK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

