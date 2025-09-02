Više o BINK

Bink AI Logotip

Bink AI Cijena (BINK)

Neuvršten

1 BINK u USD cijena uživo:

$0.00031453
+7.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bink AI (BINK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:34:06 (UTC+8)

Bink AI (BINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00029133
24-satna najniža cijena
$ 0.00031496
24-satna najviša cijena

$ 0.00029133
$ 0.00031496
$ 0.00237282
$ 0.00027977
+1.28%

+7.69%

-1.38%

-1.38%

Bink AI (BINK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00031461. Tijekom protekla 24 sata, BINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029133 i najviše cijene $ 0.00031496, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINK je $ 0.00237282, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00027977.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINK se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, +7.69% u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bink AI (BINK)

$ 270.61K
--
$ 270.61K
860.65M
860,651,924.2395035
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bink AI je $ 270.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINK je 860.65M, s ukupnom količinom od 860651924.2395035. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.61K.

Bink AI (BINK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bink AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bink AI u USD iznosila je $ -0.0000799325.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bink AI u USD iznosila je $ -0.0001933717.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bink AI u USD iznosila je $ -0.0013785335748902687.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+7.69%
30 dana$ -0.0000799325-25.40%
60 dana$ -0.0001933717-61.46%
90 dana$ -0.0013785335748902687-81.41%

Što je Bink AI (BINK)

Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.

Bink AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bink AI (BINK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bink AI (BINK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bink AI.

Provjerite Bink AI predviđanje cijene sada!

BINK u lokalnim valutama

Bink AI (BINK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bink AI (BINK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BINK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bink AI (BINK)

Koliko Bink AI (BINK) vrijedi danas?
Cijena BINK uživo u USD je 0.00031461 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BINK u USD?
Trenutačna cijena BINK u USD je $ 0.00031461. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bink AI?
Tržišna kapitalizacija za BINK je $ 270.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BINK?
Količina u optjecaju za BINK je 860.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BINK?
BINK je postigao ATH cijenu od 0.00237282 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BINK?
BINK je vidio ATL cijenu od 0.00027977 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BINK?
24-satni obujam trgovanja za BINK je -- USD.
Hoće li BINK još narasti ove godine?
BINK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BINK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:34:06 (UTC+8)

