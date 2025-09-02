Bink AI (BINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00029133 24-satna najviša cijena $ 0.00031496 Najviša cijena ikada $ 0.00237282 Najniža cijena $ 0.00027977 Promjena cijene (1H) +1.28% Promjena cijene (1D) +7.69% Promjena cijene (7D) -1.38%

Bink AI (BINK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00031461. Tijekom protekla 24 sata, BINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029133 i najviše cijene $ 0.00031496, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINK je $ 0.00237282, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00027977.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINK se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, +7.69% u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bink AI (BINK)

Tržišna kapitalizacija $ 270.61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.61K Količina u optjecaju 860.65M Ukupna količina 860,651,924.2395035

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bink AI je $ 270.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINK je 860.65M, s ukupnom količinom od 860651924.2395035. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.61K.