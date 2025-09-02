Bingus The Cat (BINGUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00942343$ 0.00942343 $ 0.00942343 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.50% Promjena cijene (1D) +4.90% Promjena cijene (7D) -1.08% Promjena cijene (7D) -1.08%

Bingus The Cat (BINGUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BINGUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINGUS je $ 0.00942343, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINGUS se promijenio za +2.50% u posljednjih sat vremena, +4.90% u posljednjih 24 sata i -1.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bingus The Cat (BINGUS)

Tržišna kapitalizacija $ 793.00K$ 793.00K $ 793.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 793.00K$ 793.00K $ 793.00K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,869,630.53 999,869,630.53 999,869,630.53

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bingus The Cat je $ 793.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINGUS je 999.87M, s ukupnom količinom od 999869630.53. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 793.00K.