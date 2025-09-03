Bingo (BINGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -10.51% Promjena cijene (7D) +10.66% Promjena cijene (7D) +10.66%

Bingo (BINGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINGO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINGO se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -10.51% u posljednjih 24 sata i +10.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bingo (BINGO)

Tržišna kapitalizacija $ 37.36K$ 37.36K $ 37.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.75K$ 39.75K $ 39.75K Količina u optjecaju 9.40B 9.40B 9.40B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bingo je $ 37.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINGO je 9.40B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.75K.