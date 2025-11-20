BINANTS Cijena danas

Trenutačna cijena BINANTS (BINANTS) danas je $ 0.00006233, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BINANTS u USD je $ 0.00006233 po BINANTS.

BINANTS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 62,325, s količinom u optjecaju od 1.00B BINANTS. Tijekom posljednja 24 sata, BINANTS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00034659, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006162.

U kratkoročnim performansama, BINANTS se kretao -- u posljednjem satu i -6.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BINANTS (BINANTS)

Tržišna kapitalizacija $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

