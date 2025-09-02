Binance Staked SOL (BNSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 208.36 $ 208.36 $ 208.36 24-satna najniža cijena $ 218.96 $ 218.96 $ 218.96 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 208.36$ 208.36 $ 208.36 24-satna najviša cijena $ 218.96$ 218.96 $ 218.96 Najviša cijena ikada $ 297.96$ 297.96 $ 297.96 Najniža cijena $ 100.21$ 100.21 $ 100.21 Promjena cijene (1H) -1.08% Promjena cijene (1D) -0.09% Promjena cijene (7D) +6.83% Promjena cijene (7D) +6.83%

Binance Staked SOL (BNSOL) cijena u stvarnom vremenu je $216.33. Tijekom protekla 24 sata, BNSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 208.36 i najviše cijene $ 218.96, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNSOL je $ 297.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 100.21.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNSOL se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i +6.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Binance Staked SOL (BNSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.32B$ 2.32B $ 2.32B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.32B$ 2.32B $ 2.32B Količina u optjecaju 10.75M 10.75M 10.75M Ukupna količina 10,746,192.19164564 10,746,192.19164564 10,746,192.19164564

Trenutačna tržišna kapitalizacija Binance Staked SOL je $ 2.32B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNSOL je 10.75M, s ukupnom količinom od 10746192.19164564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.32B.