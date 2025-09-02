Više o BNSOL

Binance Staked SOL Logotip

Binance Staked SOL Cijena (BNSOL)

Neuvršten

1 BNSOL u USD cijena uživo:

$216.64
$216.64$216.64
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Binance Staked SOL (BNSOL)
Binance Staked SOL (BNSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 208.36
$ 208.36$ 208.36
24-satna najniža cijena
$ 218.96
$ 218.96$ 218.96
24-satna najviša cijena

$ 208.36
$ 208.36$ 208.36

$ 218.96
$ 218.96$ 218.96

$ 297.96
$ 297.96$ 297.96

$ 100.21
$ 100.21$ 100.21

-1.08%

-0.09%

+6.83%

+6.83%

Binance Staked SOL (BNSOL) cijena u stvarnom vremenu je $216.33. Tijekom protekla 24 sata, BNSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 208.36 i najviše cijene $ 218.96, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNSOL je $ 297.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 100.21.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNSOL se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i +6.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Binance Staked SOL (BNSOL)

$ 2.32B
$ 2.32B$ 2.32B

--
----

$ 2.32B
$ 2.32B$ 2.32B

10.75M
10.75M 10.75M

10,746,192.19164564
10,746,192.19164564 10,746,192.19164564

Trenutačna tržišna kapitalizacija Binance Staked SOL je $ 2.32B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNSOL je 10.75M, s ukupnom količinom od 10746192.19164564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.32B.

Binance Staked SOL (BNSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Binance Staked SOL u USD iznosila je $ -0.2119177020904.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Binance Staked SOL u USD iznosila je $ +57.4074055680.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Binance Staked SOL u USD iznosila je $ +71.8819809690.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Binance Staked SOL u USD iznosila je $ +51.28075234002238.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.2119177020904-0.09%
30 dana$ +57.4074055680+26.54%
60 dana$ +71.8819809690+33.23%
90 dana$ +51.28075234002238+31.07%

Što je Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Binance Staked SOL (BNSOL)

Službena web-stranica

Binance Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Binance Staked SOL (BNSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Binance Staked SOL (BNSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Binance Staked SOL.

Provjerite Binance Staked SOL predviđanje cijene sada!

BNSOL u lokalnim valutama

Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Binance Staked SOL (BNSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Binance Staked SOL (BNSOL)

Koliko Binance Staked SOL (BNSOL) vrijedi danas?
Cijena BNSOL uživo u USD je 216.33 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNSOL u USD?
Trenutačna cijena BNSOL u USD je $ 216.33. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Binance Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za BNSOL je $ 2.32B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNSOL?
Količina u optjecaju za BNSOL je 10.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNSOL?
BNSOL je postigao ATH cijenu od 297.96 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNSOL?
BNSOL je vidio ATL cijenu od 100.21 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNSOL?
24-satni obujam trgovanja za BNSOL je -- USD.
Hoće li BNSOL još narasti ove godine?
BNSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
