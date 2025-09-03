BillionHappiness (BHC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.473438 $ 0.473438 $ 0.473438 24-satna najniža cijena $ 0.480772 $ 0.480772 $ 0.480772 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.473438$ 0.473438 $ 0.473438 24-satna najviša cijena $ 0.480772$ 0.480772 $ 0.480772 Najviša cijena ikada $ 436.97$ 436.97 $ 436.97 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) +0.52% Promjena cijene (7D) -11.51% Promjena cijene (7D) -11.51%

BillionHappiness (BHC) cijena u stvarnom vremenu je $0.478816. Tijekom protekla 24 sata, BHCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.473438 i najviše cijene $ 0.480772, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BHC je $ 436.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BHC se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.52% u posljednjih 24 sata i -11.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BillionHappiness (BHC)

Tržišna kapitalizacija $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Količina u optjecaju 50.00K 50.00K 50.00K Ukupna količina 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BillionHappiness je $ 23.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BHC je 50.00K, s ukupnom količinom od 50000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.93K.