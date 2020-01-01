BiLira (TRYB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BiLira (TRYB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BiLira (TRYB) Informacije BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira. Službena web stranica: https://app.bilira.co/

BiLira (TRYB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BiLira (TRYB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.39M $ 23.39M $ 23.39M Ukupna količina: $ 964.03M $ 964.03M $ 964.03M Količina u optjecaju: $ 964.03M $ 964.03M $ 964.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.39M $ 23.39M $ 23.39M Povijesni maksimum: $ 0.192677 $ 0.192677 $ 0.192677 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0242648 $ 0.0242648 $ 0.0242648 Saznajte više o cijeni BiLira (TRYB)

BiLira (TRYB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BiLira (TRYB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRYB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRYB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRYB tokena, istražite TRYB cijenu tokena uživo!

TRYB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRYB? Naša TRYB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

