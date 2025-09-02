BiLira (TRYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02423612 $ 0.02423612 $ 0.02423612 24-satna najniža cijena $ 0.02434855 $ 0.02434855 $ 0.02434855 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02423612$ 0.02423612 $ 0.02423612 24-satna najviša cijena $ 0.02434855$ 0.02434855 $ 0.02434855 Najviša cijena ikada $ 0.192677$ 0.192677 $ 0.192677 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) -0.28% Promjena cijene (7D) -0.28%

BiLira (TRYB) cijena u stvarnom vremenu je $0.02429446. Tijekom protekla 24 sata, TRYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02423612 i najviše cijene $ 0.02434855, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRYB je $ 0.192677, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRYB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BiLira (TRYB)

Tržišna kapitalizacija $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M Količina u optjecaju 464.03M 464.03M 464.03M Ukupna količina 464,033,576.450544 464,033,576.450544 464,033,576.450544

Trenutačna tržišna kapitalizacija BiLira je $ 11.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRYB je 464.03M, s ukupnom količinom od 464033576.450544. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.27M.