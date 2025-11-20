Bikera Cijena danas

Trenutačna cijena Bikera (IMERA) danas je $ 0.00001765, s promjenom od 5.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IMERA u USD je $ 0.00001765 po IMERA.

Bikera trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,682.53, s količinom u optjecaju od 999.81M IMERA. Tijekom posljednja 24 sata, IMERA trgovao je između $ 0.00001659 (niska) i $ 0.00001851 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00012013, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001589.

U kratkoročnim performansama, IMERA se kretao -2.22% u posljednjem satu i -12.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bikera (IMERA)

Tržišna kapitalizacija $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bikera je $ 17.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMERA je 999.81M, s ukupnom količinom od 999806438.486462. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.68K.