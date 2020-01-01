BigShortBets (BIGSB) Tokenomika
BigShortBets (BIGSB) Informacije
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token.
In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working.
Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address.
Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
BigShortBets (BIGSB) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BigShortBets (BIGSB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BigShortBets (BIGSB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BigShortBets (BIGSB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BIGSB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BIGSB tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BIGSB tokena, istražite BIGSB cijenu tokena uživo!
