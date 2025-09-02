BigShortBets (BIGSB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Najniža cijena $ 0.07116$ 0.07116 $ 0.07116 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.89% Promjena cijene (7D) +0.89%

BigShortBets (BIGSB) cijena u stvarnom vremenu je $0.118277. Tijekom protekla 24 sata, BIGSBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIGSB je $ 2.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIGSB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BigShortBets (BIGSB)

Tržišna kapitalizacija $ 670.08K$ 670.08K $ 670.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Količina u optjecaju 5.67M 5.67M 5.67M Ukupna količina 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378

Trenutačna tržišna kapitalizacija BigShortBets je $ 670.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIGSB je 5.67M, s ukupnom količinom od 29854323.077543378. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.53M.