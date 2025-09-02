BIGFACTS (BIGFACTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0.00160245
24-satna najniža cijena $ 0.00160245
24-satna najviša cijena $ 0.00160245
Najviša cijena ikada $ 0.00718208
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +1.14%
Promjena cijene (1D) +84.05%
Promjena cijene (7D) -68.78%

BIGFACTS (BIGFACTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160542. Tijekom protekla 24 sata, BIGFACTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00160245, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIGFACTS je $ 0.00718208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIGFACTS se promijenio za +1.14% u posljednjih sat vremena, +84.05% u posljednjih 24 sata i -68.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIGFACTS (BIGFACTS)

Tržišna kapitalizacija $ 802.70K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 802.70K
Količina u optjecaju 499.99M
Ukupna količina 499,994,703.128398

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIGFACTS je $ 802.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIGFACTS je 499.99M, s ukupnom količinom od 499994703.128398. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 802.70K.