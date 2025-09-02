Više o BIGFACTS

BIGFACTS Informacije o cijeni

BIGFACTS Bijela knjiga

BIGFACTS Službena web stranica

BIGFACTS Tokenomija

BIGFACTS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BIGFACTS Logotip

BIGFACTS Cijena (BIGFACTS)

Neuvršten

1 BIGFACTS u USD cijena uživo:

$0.00160542
$0.00160542$0.00160542
+84.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BIGFACTS (BIGFACTS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:07:18 (UTC+8)

BIGFACTS (BIGFACTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00160245
$ 0.00160245$ 0.00160245
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00160245
$ 0.00160245$ 0.00160245

$ 0.00718208
$ 0.00718208$ 0.00718208

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

+84.05%

-68.78%

-68.78%

BIGFACTS (BIGFACTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160542. Tijekom protekla 24 sata, BIGFACTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00160245, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIGFACTS je $ 0.00718208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIGFACTS se promijenio za +1.14% u posljednjih sat vremena, +84.05% u posljednjih 24 sata i -68.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIGFACTS (BIGFACTS)

$ 802.70K
$ 802.70K$ 802.70K

--
----

$ 802.70K
$ 802.70K$ 802.70K

499.99M
499.99M 499.99M

499,994,703.128398
499,994,703.128398 499,994,703.128398

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIGFACTS je $ 802.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIGFACTS je 499.99M, s ukupnom količinom od 499994703.128398. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 802.70K.

BIGFACTS (BIGFACTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BIGFACTS u USD iznosila je $ +0.00073317.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BIGFACTS u USD iznosila je $ -0.0008310875.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BIGFACTS u USD iznosila je $ -0.0011727562.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BIGFACTS u USD iznosila je $ +0.0006126647927029866.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00073317+84.05%
30 dana$ -0.0008310875-51.76%
60 dana$ -0.0011727562-73.04%
90 dana$ +0.0006126647927029866+61.71%

Što je BIGFACTS (BIGFACTS)

$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BIGFACTS (BIGFACTS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

BIGFACTS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BIGFACTS (BIGFACTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BIGFACTS (BIGFACTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BIGFACTS.

Provjerite BIGFACTS predviđanje cijene sada!

BIGFACTS u lokalnim valutama

BIGFACTS (BIGFACTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BIGFACTS (BIGFACTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIGFACTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BIGFACTS (BIGFACTS)

Koliko BIGFACTS (BIGFACTS) vrijedi danas?
Cijena BIGFACTS uživo u USD je 0.00160542 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIGFACTS u USD?
Trenutačna cijena BIGFACTS u USD je $ 0.00160542. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BIGFACTS?
Tržišna kapitalizacija za BIGFACTS je $ 802.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIGFACTS?
Količina u optjecaju za BIGFACTS je 499.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIGFACTS?
BIGFACTS je postigao ATH cijenu od 0.00718208 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIGFACTS?
BIGFACTS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIGFACTS?
24-satni obujam trgovanja za BIGFACTS je -- USD.
Hoće li BIGFACTS još narasti ove godine?
BIGFACTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIGFACTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:07:18 (UTC+8)

BIGFACTS (BIGFACTS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.