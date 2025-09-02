Bigcoin (BIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.63 24-satna najviša cijena $ 1.96 Najviša cijena ikada $ 6.71 Najniža cijena $ 0.151434 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -5.32% Promjena cijene (7D) -25.13%

Bigcoin (BIG) cijena u stvarnom vremenu je $1.81. Tijekom protekla 24 sata, BIGtrgovalo je između najniže cijene $ 1.63 i najviše cijene $ 1.96, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIG je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.151434.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIG se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -5.32% u posljednjih 24 sata i -25.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bigcoin (BIG)

Tržišna kapitalizacija $ 16.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.49M Količina u optjecaju 9.12M Ukupna količina 9,121,101.313735338

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bigcoin je $ 16.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIG je 9.12M, s ukupnom količinom od 9121101.313735338. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.49M.