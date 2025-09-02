Više o TONY

Big Tony Logotip

Big Tony Cijena (TONY)

Neuvršten

1 TONY u USD cijena uživo:

--
----
-8.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Big Tony (TONY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:33:50 (UTC+8)

Big Tony (TONY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.59%

-13.50%

-13.50%

Big Tony (TONY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TONYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TONY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TONY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -8.59% u posljednjih 24 sata i -13.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Tony (TONY)

$ 515.09K
$ 515.09K$ 515.09K

--
----

$ 515.09K
$ 515.09K$ 515.09K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Tony je $ 515.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TONY je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 515.09K.

Big Tony (TONY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Big Tony u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Big Tony u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Big Tony u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Big Tony u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.59%
30 dana$ 0-19.43%
60 dana$ 0-7.61%
90 dana$ 0--

Što je Big Tony (TONY)

Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.

Resurs Big Tony (TONY)

Big Tony Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Big Tony (TONY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Big Tony (TONY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Big Tony.

Provjerite Big Tony predviđanje cijene sada!

TONY u lokalnim valutama

Big Tony (TONY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Big Tony (TONY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TONY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Big Tony (TONY)

Koliko Big Tony (TONY) vrijedi danas?
Cijena TONY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TONY u USD?
Trenutačna cijena TONY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Big Tony?
Tržišna kapitalizacija za TONY je $ 515.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TONY?
Količina u optjecaju za TONY je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TONY?
TONY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TONY?
TONY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TONY?
24-satni obujam trgovanja za TONY je -- USD.
Hoće li TONY još narasti ove godine?
TONY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TONY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:33:50 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.