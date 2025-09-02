Big Pharmai (DRUGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00242414 - $ 0.002772
24-satna najniža cijena $ 0.00242414
24-satna najviša cijena $ 0.002772
Najviša cijena ikada $ 0.055878
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.32%
Promjena cijene (1D) -6.27%
Promjena cijene (7D) -32.87%

Big Pharmai (DRUGS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00258346. Tijekom protekla 24 sata, DRUGStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00242414 i najviše cijene $ 0.002772, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRUGS je $ 0.055878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRUGS se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -6.27% u posljednjih 24 sata i -32.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Pharmai (DRUGS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.83M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.83M
Količina u optjecaju 1.10B
Ukupna količina 1,099,990,754.84344

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Pharmai je $ 2.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRUGS je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099990754.84344. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.83M.