Big Dog Fink (BINK) Tokenomika

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Big Dog Fink (BINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Big Dog Fink (BINK) Informacije

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E).

Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level!

As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF).

This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology.

Our mission is clear: to make blockchain great again.

Službena web stranica:
https://bigdogfink.com/

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Big Dog Fink (BINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 40.09M
$ 40.09M$ 40.09M
Ukupna količina:
$ 148.94B
$ 148.94B$ 148.94B
Količina u optjecaju:
$ 148.94B
$ 148.94B$ 148.94B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 40.09M
$ 40.09M$ 40.09M
Povijesni maksimum:
$ 0.00516508
$ 0.00516508$ 0.00516508
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00026954
$ 0.00026954$ 0.00026954

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Big Dog Fink (BINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BINK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BINK tokena, istražite BINK cijenu tokena uživo!

BINK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BINK? Naša BINK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.