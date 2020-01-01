Big Dog Fink (BINK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Big Dog Fink (BINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Big Dog Fink (BINK) Informacije In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Službena web stranica: https://bigdogfink.com/ Kupi BINK odmah!

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Big Dog Fink (BINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.09M $ 40.09M $ 40.09M Ukupna količina: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Količina u optjecaju: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.09M $ 40.09M $ 40.09M Povijesni maksimum: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026954 $ 0.00026954 $ 0.00026954 Saznajte više o cijeni Big Dog Fink (BINK)

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Big Dog Fink (BINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BINK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BINK tokena, istražite BINK cijenu tokena uživo!

