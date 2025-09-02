Big Dog Fink (BINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00516508$ 0.00516508 $ 0.00516508 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +5.18% Promjena cijene (7D) +5.18%

Big Dog Fink (BINK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINK je $ 0.00516508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINK se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +5.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Dog Fink (BINK)

Tržišna kapitalizacija $ 39.32M$ 39.32M $ 39.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.32M$ 39.32M $ 39.32M Količina u optjecaju 148.94B 148.94B 148.94B Ukupna količina 148,939,264,544.5335 148,939,264,544.5335 148,939,264,544.5335

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Dog Fink je $ 39.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINK je 148.94B, s ukupnom količinom od 148939264544.5335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.32M.