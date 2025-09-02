Više o BINK

Big Dog Fink Logotip

Big Dog Fink Cijena (BINK)

Neuvršten

1 BINK u USD cijena uživo:

$0.00026399
-0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Big Dog Fink (BINK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:59:31 (UTC+8)

Big Dog Fink (BINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00516508
$ 0
-0.44%

+0.06%

+5.18%

+5.18%

Big Dog Fink (BINK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BINK je $ 0.00516508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BINK se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +5.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Dog Fink (BINK)

$ 39.32M
--
$ 39.32M
148.94B
148,939,264,544.5335
Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Dog Fink je $ 39.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BINK je 148.94B, s ukupnom količinom od 148939264544.5335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.32M.

Big Dog Fink (BINK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Big Dog Fink u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Big Dog Fink u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Big Dog Fink u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Big Dog Fink u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.06%
30 dana$ 0+17.59%
60 dana$ 0+15.48%
90 dana$ 0--

Što je Big Dog Fink (BINK)

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again.

Resurs Big Dog Fink (BINK)

Službena web-stranica

Big Dog Fink Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Big Dog Fink (BINK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Big Dog Fink (BINK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Big Dog Fink.

Provjerite Big Dog Fink predviđanje cijene sada!

BINK u lokalnim valutama

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Big Dog Fink (BINK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BINK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Big Dog Fink (BINK)

Koliko Big Dog Fink (BINK) vrijedi danas?
Cijena BINK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BINK u USD?
Trenutačna cijena BINK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Big Dog Fink?
Tržišna kapitalizacija za BINK je $ 39.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BINK?
Količina u optjecaju za BINK je 148.94B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BINK?
BINK je postigao ATH cijenu od 0.00516508 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BINK?
BINK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BINK?
24-satni obujam trgovanja za BINK je -- USD.
Hoće li BINK još narasti ove godine?
BINK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BINK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:59:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.