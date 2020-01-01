Big Balls Birds (BALLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Big Balls Birds (BALLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Big Balls Birds (BALLS) Informacije BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Službena web stranica: https://bigballsbirds.fun/ Kupi BALLS odmah!

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Big Balls Birds (BALLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.51K $ 28.51K $ 28.51K Ukupna količina: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Količina u optjecaju: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.51K $ 28.51K $ 28.51K Povijesni maksimum: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00028536 $ 0.00028536 $ 0.00028536 Saznajte više o cijeni Big Balls Birds (BALLS)

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Big Balls Birds (BALLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BALLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BALLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BALLS tokena, istražite BALLS cijenu tokena uživo!

BALLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BALLS? Naša BALLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BALLS predviđanje cijene tokena odmah!

