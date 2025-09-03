Big Balls Birds (BALLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00453545$ 0.00453545 $ 0.00453545 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) -1.02% Promjena cijene (7D) -1.02%

Big Balls Birds (BALLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BALLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALLS je $ 0.00453545, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALLS se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i -1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Balls Birds (BALLS)

Tržišna kapitalizacija $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K Količina u optjecaju 99.89M 99.89M 99.89M Ukupna količina 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Balls Birds je $ 28.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALLS je 99.89M, s ukupnom količinom od 99892284.3063883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.76K.