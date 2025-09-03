Big Balls (BALLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.20% Promjena cijene (7D) -16.81% Promjena cijene (7D) -16.81%

Big Balls (BALLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BALLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALLS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALLS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -16.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Balls (BALLS)

Tržišna kapitalizacija $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Balls je $ 20.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALLS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.11K.