Big Back Bitcoin (BBBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.60% Promjena cijene (1D) -1.10% Promjena cijene (7D) -7.29% Promjena cijene (7D) -7.29%

Big Back Bitcoin (BBBTC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBBTC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBBTC se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Back Bitcoin (BBBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 293.57K$ 293.57K $ 293.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 745.54K$ 745.54K $ 745.54K Količina u optjecaju 8.27B 8.27B 8.27B Ukupna količina 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Back Bitcoin je $ 293.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBBTC je 8.27B, s ukupnom količinom od 21000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 745.54K.