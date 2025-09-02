Više o BBBTC

BBBTC Informacije o cijeni

BBBTC Bijela knjiga

BBBTC Službena web stranica

BBBTC Tokenomija

BBBTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Big Back Bitcoin Logotip

Big Back Bitcoin Cijena (BBBTC)

Neuvršten

1 BBBTC u USD cijena uživo:

--
----
-1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Big Back Bitcoin (BBBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:33:31 (UTC+8)

Big Back Bitcoin (BBBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-1.10%

-7.29%

-7.29%

Big Back Bitcoin (BBBTC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBBTC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBBTC se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Back Bitcoin (BBBTC)

$ 293.57K
$ 293.57K$ 293.57K

--
----

$ 745.54K
$ 745.54K$ 745.54K

8.27B
8.27B 8.27B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Back Bitcoin je $ 293.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBBTC je 8.27B, s ukupnom količinom od 21000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 745.54K.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Big Back Bitcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Big Back Bitcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Big Back Bitcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Big Back Bitcoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.10%
30 dana$ 0-28.13%
60 dana$ 0-52.63%
90 dana$ 0--

Što je Big Back Bitcoin (BBBTC)

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Big Back Bitcoin (BBBTC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Big Back Bitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Big Back Bitcoin (BBBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Big Back Bitcoin (BBBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Big Back Bitcoin.

Provjerite Big Back Bitcoin predviđanje cijene sada!

BBBTC u lokalnim valutama

Big Back Bitcoin (BBBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Big Back Bitcoin (BBBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BBBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Big Back Bitcoin (BBBTC)

Koliko Big Back Bitcoin (BBBTC) vrijedi danas?
Cijena BBBTC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BBBTC u USD?
Trenutačna cijena BBBTC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Big Back Bitcoin?
Tržišna kapitalizacija za BBBTC je $ 293.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BBBTC?
Količina u optjecaju za BBBTC je 8.27B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BBBTC?
BBBTC je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BBBTC?
BBBTC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BBBTC?
24-satni obujam trgovanja za BBBTC je -- USD.
Hoće li BBBTC još narasti ove godine?
BBBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BBBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:33:31 (UTC+8)

Big Back Bitcoin (BBBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.