Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Informacije vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Službena web stranica: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Bijela knjiga: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Kupi VMANTA odmah!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Ukupna količina: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Količina u optjecaju: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Povijesni maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Povijesni minimum: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Trenutna cijena: $ 0.263703 $ 0.263703 $ 0.263703 Saznajte više o cijeni Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VMANTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VMANTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VMANTA tokena, istražite VMANTA cijenu tokena uživo!

VMANTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VMANTA? Naša VMANTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VMANTA predviđanje cijene tokena odmah!

