Bifrost Voucher MANTA Logotip

Bifrost Voucher MANTA Cijena (VMANTA)

Neuvršten

1 VMANTA u USD cijena uživo:

$0.501679
$0.501679$0.501679
+75.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.276206
$ 0.276206$ 0.276206
24-satna najniža cijena
$ 0.501944
$ 0.501944$ 0.501944
24-satna najviša cijena

$ 0.276206
$ 0.276206$ 0.276206

$ 0.501944
$ 0.501944$ 0.501944

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0.199506
$ 0.199506$ 0.199506

-0.01%

+75.19%

+10.25%

+10.25%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.501631. Tijekom protekla 24 sata, VMANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.276206 i najviše cijene $ 0.501944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VMANTA je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.199506.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VMANTA se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +75.19% u posljednjih 24 sata i +10.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

--
----

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

4.79M
4.79M 4.79M

4,790,770.912715
4,790,770.912715 4,790,770.912715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bifrost Voucher MANTA je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VMANTA je 4.79M, s ukupnom količinom od 4790770.912715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bifrost Voucher MANTA u USD iznosila je $ +0.215296.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bifrost Voucher MANTA u USD iznosila je $ +0.4354438494.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bifrost Voucher MANTA u USD iznosila je $ +0.5080009612.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bifrost Voucher MANTA u USD iznosila je $ +0.00170904558874264.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.215296+75.19%
30 dana$ +0.4354438494+86.81%
60 dana$ +0.5080009612+101.27%
90 dana$ +0.00170904558874264+0.34%

Što je Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

Resurs Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Bifrost Voucher MANTA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bifrost Voucher MANTA.

Provjerite Bifrost Voucher MANTA predviđanje cijene sada!

VMANTA u lokalnim valutama

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VMANTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Koliko Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) vrijedi danas?
Cijena VMANTA uživo u USD je 0.501631 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VMANTA u USD?
Trenutačna cijena VMANTA u USD je $ 0.501631. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bifrost Voucher MANTA?
Tržišna kapitalizacija za VMANTA je $ 2.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VMANTA?
Količina u optjecaju za VMANTA je 4.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VMANTA?
VMANTA je postigao ATH cijenu od 1.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VMANTA?
VMANTA je vidio ATL cijenu od 0.199506 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VMANTA?
24-satni obujam trgovanja za VMANTA je -- USD.
Hoće li VMANTA još narasti ove godine?
VMANTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VMANTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.