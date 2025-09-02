Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.276206 $ 0.276206 $ 0.276206 24-satna najniža cijena $ 0.501944 $ 0.501944 $ 0.501944 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.276206$ 0.276206 $ 0.276206 24-satna najviša cijena $ 0.501944$ 0.501944 $ 0.501944 Najviša cijena ikada $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Najniža cijena $ 0.199506$ 0.199506 $ 0.199506 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +75.19% Promjena cijene (7D) +10.25% Promjena cijene (7D) +10.25%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.501631. Tijekom protekla 24 sata, VMANTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.276206 i najviše cijene $ 0.501944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VMANTA je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.199506.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VMANTA se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +75.19% u posljednjih 24 sata i +10.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Količina u optjecaju 4.79M 4.79M 4.79M Ukupna količina 4,790,770.912715 4,790,770.912715 4,790,770.912715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bifrost Voucher MANTA je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VMANTA je 4.79M, s ukupnom količinom od 4790770.912715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.