BiFi (BIFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BiFi (BIFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BiFi (BIFI) Informacije BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi. Službena web stranica: https://bifi.finance/ Kupi BIFI odmah!

BiFi (BIFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BiFi (BIFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.03M Ukupna količina: $ 998.21M Količina u optjecaju: $ 584.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.75M Povijesni maksimum: $ 0.297469 Povijesni minimum: $ 0.00115248 Trenutna cijena: $ 0.00175658 Saznajte više o cijeni BiFi (BIFI)

BiFi (BIFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BiFi (BIFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIFI tokena, istražite BIFI cijenu tokena uživo!

BIFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIFI? Naša BIFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIFI predviđanje cijene tokena odmah!

