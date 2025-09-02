BiFi (BIFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00177565 24-satna najviša cijena $ 0.00185098 Najviša cijena ikada $ 0.297469 Najniža cijena $ 0.00115248 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -1.21%

BiFi (BIFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00180517. Tijekom protekla 24 sata, BIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00177565 i najviše cijene $ 0.00185098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIFI je $ 0.297469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00115248.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIFI se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BiFi (BIFI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.80M Količina u optjecaju 584.86M Ukupna količina 998,206,747.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BiFi je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIFI je 584.86M, s ukupnom količinom od 998206747.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80M.