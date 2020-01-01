BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BIDZ Coin (BIDZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BIDZ Coin (BIDZ) Informacije BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Službena web stranica: https://bidz.store Kupi BIDZ odmah!

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BIDZ Coin (BIDZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Ukupna količina: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Količina u optjecaju: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.29M $ 15.29M $ 15.29M Povijesni maksimum: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00119003 $ 0.00119003 $ 0.00119003 Saznajte više o cijeni BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BIDZ Coin (BIDZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIDZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIDZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIDZ tokena, istražite BIDZ cijenu tokena uživo!

