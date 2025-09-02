BIDZ Coin (BIDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00124309 $ 0.00124309 $ 0.00124309 24-satna najniža cijena $ 0.0013336 $ 0.0013336 $ 0.0013336 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00124309$ 0.00124309 $ 0.00124309 24-satna najviša cijena $ 0.0013336$ 0.0013336 $ 0.0013336 Najviša cijena ikada $ 0.096685$ 0.096685 $ 0.096685 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +3.24% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

BIDZ Coin (BIDZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00132214. Tijekom protekla 24 sata, BIDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124309 i najviše cijene $ 0.0013336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIDZ je $ 0.096685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIDZ se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +3.24% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIDZ Coin (BIDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.99M$ 16.99M $ 16.99M Količina u optjecaju 1.95B 1.95B 1.95B Ukupna količina 12,850,000,000.0 12,850,000,000.0 12,850,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIDZ Coin je $ 2.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIDZ je 1.95B, s ukupnom količinom od 12850000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.99M.