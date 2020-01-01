Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Biaoqing TRON (BIAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Biaoqing TRON (BIAO) Informacije A memecoin of the biggest meme in China known as Biaoqing, deployed and created on the Chinese chain of Justin Sun; Tron. A panda that represents different facial expressions - 'biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. Biaoqing represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this panda meme has not only in China but also world-wide. Službena web stranica: https://biaoqingtron.xyz/ Kupi BIAO odmah!

Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Biaoqing TRON (BIAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 70.82K $ 70.82K $ 70.82K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.82K $ 70.82K $ 70.82K Povijesni maksimum: $ 0.00591915 $ 0.00591915 $ 0.00591915 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Biaoqing TRON (BIAO)

Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Biaoqing TRON (BIAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIAO tokena, istražite BIAO cijenu tokena uživo!

BIAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIAO? Naša BIAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIAO predviđanje cijene tokena odmah!

