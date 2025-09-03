Biaoqing SOL (BIAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +4.47% Promjena cijene (7D) +4.47%

Biaoqing SOL (BIAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIAO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Biaoqing SOL (BIAO)

Tržišna kapitalizacija $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Količina u optjecaju 999.38M 999.38M 999.38M Ukupna količina 999,381,154.628108 999,381,154.628108 999,381,154.628108

Trenutačna tržišna kapitalizacija Biaoqing SOL je $ 7.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIAO je 999.38M, s ukupnom količinom od 999381154.628108. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.21K.