Biaoqing (BIAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0515 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) -22.32%

Biaoqing (BIAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIAO je $ 0.0515, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIAO se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -22.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Biaoqing (BIAO)

Tržišna kapitalizacija $ 233.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 233.54K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Biaoqing je $ 233.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIAO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 233.54K.