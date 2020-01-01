BIAO on SOL (BIAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BIAO on SOL (BIAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BIAO on SOL (BIAO) Informacije Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh. Službena web stranica: https://biaotoken.com/ Kupi BIAO odmah!

BIAO on SOL (BIAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BIAO on SOL (BIAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 686.67K $ 686.67K $ 686.67K Ukupna količina: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Količina u optjecaju: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 686.67K $ 686.67K $ 686.67K Povijesni maksimum: $ 0.058357 $ 0.058357 $ 0.058357 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00068497 $ 0.00068497 $ 0.00068497 Saznajte više o cijeni BIAO on SOL (BIAO)

BIAO on SOL (BIAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BIAO on SOL (BIAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIAO tokena, istražite BIAO cijenu tokena uživo!

