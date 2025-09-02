BIAO on SOL (BIAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.058357$ 0.058357 $ 0.058357 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) -15.91% Promjena cijene (7D) -15.91%

BIAO on SOL (BIAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIAO je $ 0.058357, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIAO se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i -15.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIAO on SOL (BIAO)

Tržišna kapitalizacija $ 725.82K$ 725.82K $ 725.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 725.82K$ 725.82K $ 725.82K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,710,483.007355 999,710,483.007355 999,710,483.007355

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIAO on SOL je $ 725.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIAO je 999.71M, s ukupnom količinom od 999710483.007355. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 725.82K.